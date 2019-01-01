Американцы отказались слушать доклад Мюллера по «российскому делу» в Конгрессе

Кроме того, социологи выяснили, что только 18 процентов опрошенных республиканцев собираются смотреть выступление Мюллера, а 60 процентов заявили, что не будут его смотреть.

«Опрос также показал, что, хотя 70% республиканцев заявили, что они знали, что Мюллера будут допрашивать два комитета Палаты представителей во главе с демократами на этой неделе, только 31% сказали, что это "очень" или "слегка" важно. Коллеги-республиканцы Трампа неизменно поддерживали его на протяжении всего его президентства, и их поддержка оставалась сильной, пока команда Мюллера собирала обвинительные приговоры и заявления о признании вины от бывших членов окружения Трампа», — цитирует публикацию Reuters спецкор НСН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего не будет смотреть выступление Мюллера в Конгрессе. При этом он допустил, что возможно посмотрит небольшой отрывок из трансляции.

Напомним, что после почти двухлетнего расследования Мюллер и его команда не смогли представить доказательств «сговора» предвыборного штаба Трампа с российской стороной. Однако в докладе Мюллера приводится 10 случаев возможного нарушения президентом Трампа законов страны, а также утверждается, что Россия вмешивалась в американские выборы и пыталась помочь Трампу стать президентом.



