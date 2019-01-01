Американцы отказались слушать доклад Мюллера по «российскому делу» в Конгрессе
В среду, 24 июля бывший спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, курировавший расследование приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, даст показания в Конгрессе по этому делу. Однако, несмотря на повышенный интерес к событию со стороны американских СМИ, большинство граждан США не собираются смотреть пятичасовую трансляцию выступления Мюллера по главным телеканалам страны, сообщает спецкор НСН.
По данным совместного опроса Reuters и Ipsos, всего 28 процентов американцев будут смотреть трансляцию выступления бывшего спецпрокурора по телевизору. При этом больше половины опрошенных (55%) заявили, что считают дачу показаний руководителем «российского дела» в Конгрессе важным событием.
Кроме того, социологи выяснили, что только 18 процентов опрошенных республиканцев собираются смотреть выступление Мюллера, а 60 процентов заявили, что не будут его смотреть.
«Опрос также показал, что, хотя 70% республиканцев заявили, что они знали, что Мюллера будут допрашивать два комитета Палаты представителей во главе с демократами на этой неделе, только 31% сказали, что это "очень" или "слегка" важно. Коллеги-республиканцы Трампа неизменно поддерживали его на протяжении всего его президентства, и их поддержка оставалась сильной, пока команда Мюллера собирала обвинительные приговоры и заявления о признании вины от бывших членов окружения Трампа», — цитирует публикацию Reuters спецкор НСН.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего не будет смотреть выступление Мюллера в Конгрессе. При этом он допустил, что возможно посмотрит небольшой отрывок из трансляции.
Напомним, что после почти двухлетнего расследования Мюллер и его команда не смогли представить доказательств «сговора» предвыборного штаба Трампа с российской стороной. Однако в докладе Мюллера приводится 10 случаев возможного нарушения президентом Трампа законов страны, а также утверждается, что Россия вмешивалась в американские выборы и пыталась помочь Трампу стать президентом.
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