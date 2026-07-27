СМИ: США признали неэффективность дальнейших бомбардировок Ирана
Американские власти признали неэффективность дальнейших бомбардировок по Ирану в районе Ормузского пролива, сообщает Axios.
Об этом заявил глава Центрального командования ВС США Брэд Купер.
Адмирал рекомендовал приостановить удары, так как они достигли предела своей эффективности. Позиция Купера повлияла на решение американского президента Дональда Трампа прекратить бомбардировки Ирана. Впервые за две недели глава государства приказал военным остановить огонь и не наносить удары по иранским объектам.
Дальнейшие бомбардировки не имеют смысла без перехода к крупным боевым операциям. Также председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн указал на нехватку перехватчиков ПВО для защиты войск США и союзников.
Ранее стало известно, что Тегеран принял решение прекратить нанесение ударов по странам Персидского залива на фоне приостановки атак со стороны Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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