Хуситы объявили о морской блокаде в отношении Саудовской Аравии

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили, что вводят морскую блокаду в отношении Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Военный представитель движения Яхья Сариа указал, что организация «запрещает морское судоходство для Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду».

Также он пообещал ответить на действия Эр-Рияда.

«На любую глупость, на которую пойдёт Саудовская Аравия путем эскалации, мы ответим жёстко», — добавил Сариа.

Ранее движение «Ансар Алла» вступило в конфликт с США и Израилем на стороне Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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