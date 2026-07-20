Хуситы объявили о морской блокаде в отношении Саудовской Аравии
Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили, что вводят морскую блокаду в отношении Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.
Военный представитель движения Яхья Сариа указал, что организация «запрещает морское судоходство для Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду».
Также он пообещал ответить на действия Эр-Рияда.
«На любую глупость, на которую пойдёт Саудовская Аравия путем эскалации, мы ответим жёстко», — добавил Сариа.
Ранее движение «Ансар Алла» вступило в конфликт с США и Израилем на стороне Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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