«Выстрел себе в ногу». Кто пострадает от решения Лукашенко закрыть границы?
Президент Белоруссии объявил о закрытии границ в Польшей и Литвой. Эксперты НСН оценили экономические риски.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко принял политическое решение, которое может иметь самый негативный экономический эффект. Он закрыл границы с Польшей и Литвой, объяснив это «угрозой войны».
По словам белорусского лидера, эти две страны активно поддерживают протесты, поэтому он вынужден был «пол-армии поставить под ружье» и перекрыть западную госграницу, а также взять под усиленный контроль границу с «братской» Украиной.
В итоге Белоруссия может оказаться в ловушке. По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, с точки зрения логистики – это просто безумие.
«Доход от транзита – существенная статья доходов Белоруссии», - сказал эксперт в эфире НСН. Он сравнил это решение с «выстрелом себе в ногу», ведь грузопоток пойдет через Прибалтику и Украину, для которых Россия - один из крупнейших торговых партнеров. Действительно через Белоруссию возят товары не только Европа, но и Россия с Китаем.
Впрочем, не делать из решения Лукашенко о закрытии границ трагедии призвал в интервью НСН первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, возможное прекращение транзита через Белоруссию не нанесет сильного ущерба экономике России. Более того, все решения, принимаемые главой государства и касающиеся жизни этого государства, как отметил Калашников, являются суверенными.
«Мы вмешиваться не вправе. Если белорусское правительство так считает – да пожалуйста! Для России это не принципиально. Экономический транзит через Белоруссию не такой уж большой. Тем более есть Калининград, есть другие регионы. Существенного повышения цен на импорт у нас не будет, потому что доля белорусского транзита очень несущественна», - сказал Калашников.
Решение о закрытии границ прозвучало от Лукашенко вечером 18 сентября.
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