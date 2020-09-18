«Выстрел себе в ногу». Кто пострадает от решения Лукашенко закрыть границы?

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко принял политическое решение, которое может иметь самый негативный экономический эффект. Он закрыл границы с Польшей и Литвой, объяснив это «угрозой войны».

По словам белорусского лидера, эти две страны активно поддерживают протесты, поэтому он вынужден был «пол-армии поставить под ружье» и перекрыть западную госграницу, а также взять под усиленный контроль границу с «братской» Украиной.

В итоге Белоруссия может оказаться в ловушке. По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, с точки зрения логистики – это просто безумие.