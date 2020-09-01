«Транзитное безумие». Идею Лукашенко закрыть границы не поняли в России
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал безумием идею президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть границы на пути товаров из Европы в Россию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил странам Запада в ответ на санкции закрыть границы под Брестом и Гродно. По его словам, так немецкие товары не смогут легко попасть на Восток.
«С точки зрения логистики – это просто безумие. Доход от транзита – существенная статья доходов Белоруссии», - сказал Шкуматов в эфире НСН.
Через Белоруссию возят товары не только Европа, но и Россия с Китаем. Там много людей пострадает, напомнил эксперт.
«Это больше похоже на заявление, которое невозможно реализовать. А если его и реализовать, то это нанесет ущерб прежде всего самой Белоруссии и ее экономике», - добавил Шкуматов и сравнил это решение с выстрелом себе в ногу, ведь грузопоток пойдет через Прибалтику и Украину, для которых Россия - один из крупнейших торговых партнеров. В этой связи Шкуматов считает что если эту угрозу и реализуют, такая мера продержится недолго.
«Удлинение логистики не скажется, например, на ценах на автомобили никак, они чаще возятся морем, а на остальном товаропотоке это может отразиться. Логистика сборных грузов, которая чаще используется мелким и средним бизнесом, окажется под ударом, пострадает сельское хозяйство Белоруссии, которая является экспортером сельскохозяйственной продукции», - считает Шкуматов.
Ранее во вторник директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал НСН, куда Белоруссия будет отправлять избыток энергии, покупать которую отказались в Прибалтике.
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