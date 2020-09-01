В Совфеде оценили последствия закрытия границ Белоруссии для России
Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН заверил, что возможное прекращение транзита через Белоруссию не нанесет сильного ущерба экономике России.
Ранее Латвия, Литва и Эстония объявили о санкциях в отношении Лукашенко и еще 29 белорусских официальных лиц, в частности, ввели запрет на въезд. Лукашенко в ответ пригрозил закрыть пограничные пункты под Брестом и Гродно. По его словам, таким образом, немецким товарам будет сложнее попасть на Восток.
Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН заверил, что возможное прекращение транзита через Белоруссию не нанесет сильного ущерба экономике России.
«Это суверенное дело правительства Белоруссии. Мы вмешиваться не вправе. Если белорусское правительство так считает – да ради бога! Для России это не принципиально. Экономический транзит через Белоруссию не такой уж большой. Тем более есть Калининград, есть другие регионы. Существенного повышения цен на импорт у нас не будет, потому что доля белорусского транзита очень несущественна», - сказал Калашников.
По его мнению, закрытие границ приведет к тому, что белорусы будут ездить через Россию.
«Была симметричная ситуация, когда Лукашенко открыл границы более чем для 50 стран, у которых с Россией визовый режим. И многие ездили через Белоруссию. Теперь обратная ситуация – белорусы через Россию будут ездить в другие страны», - заключил сенатор.
Ранее во вторник координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал безумием идею президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть границы на пути товаров из Европы в Россию.
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