В Совфеде оценили последствия закрытия границ Белоруссии для России

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН заверил, что возможное прекращение транзита через Белоруссию не нанесет сильного ущерба экономике России.



Ранее Латвия, Литва и Эстония объявили о санкциях в отношении Лукашенко и еще 29 белорусских официальных лиц, в частности, ввели запрет на въезд. Лукашенко в ответ пригрозил закрыть пограничные пункты под Брестом и Гродно. По его словам, таким образом, немецким товарам будет сложнее попасть на Восток.

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН заверил, что возможное прекращение транзита через Белоруссию не нанесет сильного ущерба экономике России.

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«Это суверенное дело правительства Белоруссии. Мы вмешиваться не вправе. Если белорусское правительство так считает – да ради бога! Для России это не принципиально. Экономический транзит через Белоруссию не такой уж большой. Тем более есть Калининград, есть другие регионы. Существенного повышения цен на импорт у нас не будет, потому что доля белорусского транзита очень несущественна», - сказал Калашников.

По его мнению, закрытие границ приведет к тому, что белорусы будут ездить через Россию.

«Была симметричная ситуация, когда Лукашенко открыл границы более чем для 50 стран, у которых с Россией визовый режим. И многие ездили через Белоруссию. Теперь обратная ситуация – белорусы через Россию будут ездить в другие страны», - заключил сенатор.

Ранее во вторник координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал безумием идею президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть границы на пути товаров из Европы в Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Доминик Бутен
ТЕГИ:СанкцииПрибалтикаАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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