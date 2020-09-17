Польша предложила выделить миллиард евро Белоруссии

«Фонд должен быть, конечно, значительный. Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что размер фонда должен составлять как минимум один миллиард евро.

Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сказал, что рассчитывает получить от ЕС до 4 миллиардов долларов в случае смены власти в республике. При этом Латушко назвал Россию «восточной страной», а ее кредит в 1,5 миллиарда счел недостаточной суммой.

