Польша предложила выделить миллиард евро Белоруссии
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать «стабилизационный фонд» для Белоруссии размером в миллиард евро, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на польское телевидение.
По его словам, создание фонда предлагается в рамках «плана для Белоруссии», который Польша собирается внести на рассмотрение Еврокомиссии. Моравецкий утверждает, что цель этого плана — показать открытость Европы для Белоруссии.
«Фонд должен быть, конечно, значительный. Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов», — сказал Моравецкий.
Он отметил, что размер фонда должен составлять как минимум один миллиард евро.
Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко сказал, что рассчитывает получить от ЕС до 4 миллиардов долларов в случае смены власти в республике. При этом Латушко назвал Россию «восточной страной», а ее кредит в 1,5 миллиарда счел недостаточной суммой.
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