Минобороны: Российские войска поразили пункт управления группы ВСУ «Лиман»

При поражении цели использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Кроме того, российские войска уничтожили живую силу противника и военную технику в 147 районах боевых действий.

Также средства ПВО ликвидировали 56 дронов ВСУ в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

