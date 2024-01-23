Минобороны: Российские войска поразили пункт управления группы ВСУ «Лиман»

Российская армия успешно нанесла удар по пункту управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман». Об этом сообщило Минобороны России.

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При поражении цели использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Кроме того, российские войска уничтожили живую силу противника и военную технику в 147 районах боевых действий.

Также средства ПВО ликвидировали 56 дронов ВСУ в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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