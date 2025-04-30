PepsiCo предупредила о перебоях с поставками чипсов Lay's

PepsiCo уведомила крупнейшие торговые сети о возможных перебоях в поставках чипсов и других снеков в мае-июле 2025 года, сославшись на трудности у поставщиков упаковочных материалов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы компании и источники в отрасли.

Согласно письмам, направленным ретейлерам в марте и повторно в конце апреля, производитель не может гарантировать стабильные объемы продукции, включая бренды Lay’s, Cheetos и сухарики «Хрустим». Основной причиной названы технические сбои, которые повлияли на работу упаковочных линий.

PepsiCo стала терять покупателей

О получении уведомлений подтвердили в торговой сети «Лента», где отметили, что ожидают лишь незначительных перебоев. Аналогичную информацию подтвердил источник в одной из других крупных сетей, уточнив, что снижение производительности на производственных мощностях стало ключевым фактором.

Компания пока не раскрывает сроки восстановления прежнего уровня поставок. В торговых сетях выразили надежду на оперативное решение логистических и производственных трудностей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ТоварыМагазины

Горячие новости

Все новости

партнеры