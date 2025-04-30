PepsiCo предупредила о перебоях с поставками чипсов Lay's
PepsiCo уведомила крупнейшие торговые сети о возможных перебоях в поставках чипсов и других снеков в мае-июле 2025 года, сославшись на трудности у поставщиков упаковочных материалов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы компании и источники в отрасли.
Согласно письмам, направленным ретейлерам в марте и повторно в конце апреля, производитель не может гарантировать стабильные объемы продукции, включая бренды Lay’s, Cheetos и сухарики «Хрустим». Основной причиной названы технические сбои, которые повлияли на работу упаковочных линий.
О получении уведомлений подтвердили в торговой сети «Лента», где отметили, что ожидают лишь незначительных перебоев. Аналогичную информацию подтвердил источник в одной из других крупных сетей, уточнив, что снижение производительности на производственных мощностях стало ключевым фактором.
Компания пока не раскрывает сроки восстановления прежнего уровня поставок. В торговых сетях выразили надежду на оперативное решение логистических и производственных трудностей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бизнесмен из Ульяновска умер от малярии после поездки в Занзибар
- Минэкономразвития повысило прогноз роста платы за ЖКУ с 2026 года
- Кремль намерен продлить меру по продаже валютной выручки экспортерами
- PepsiCo предупредила о перебоях с поставками чипсов Lay's
- Путин показал в новом фильме детали своей кремлевской резиденции
- По делу о вымогательстве в Шереметьево арестованы еще девять человек
- Врач Шуров объяснил, как избежать заражения «мышиной лихорадкой» на даче
- Карлсон допустил причастность Украины к покушениям на Трампа
- Гуцул обвинила молдавские СМИ в предвзятом освещении судебного разбирательства
- Женщина родила мальчика в метро на станции «Чистые пруды» в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru