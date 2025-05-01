В ЕС готовят план Б по сохранению санкций против России
Европейский союз готовит план Б по сохранению антироссийских санкций на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине, сообщила Financial Times глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
По ее словам, Вашингтон якобы раздумывает, стоит ли выходить из процесса урегулирования по Украине из-за его сложности. При этом дипломат считает, что ЕС не стоит слишком концентрироваться на плане Б, чтобы не спровоцировать радикальный разворот ситуации.
Каллас отметила, что ведутся переговоры с США и другими международными партнерами, чтобы гарантировать сохранение режима санкций Запада в отношении Москвы. Подчеркивается, что план Б учитывает возможность блокировки Венгрией продления антироссийских санкций в июле.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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