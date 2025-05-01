В ЕС готовят план Б по сохранению санкций против России

По ее словам, Вашингтон якобы раздумывает, стоит ли выходить из процесса урегулирования по Украине из-за его сложности. При этом дипломат считает, что ЕС не стоит слишком концентрироваться на плане Б, чтобы не спровоцировать радикальный разворот ситуации.

Каллас отметила, что ведутся переговоры с США и другими международными партнерами, чтобы гарантировать сохранение режима санкций Запада в отношении Москвы. Подчеркивается, что план Б учитывает возможность блокировки Венгрией продления антироссийских санкций в июле.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

