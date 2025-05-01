США готовы частично согласиться на территориальные требования Москвы

Он также отверг предположение о том, что Вашингтон выходит из переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, США после переговоров в Лондоне получили 22 конкретных условия, на которые согласились в Киеве и союзники в Европе.

Келлог отметил, что представители Украины и Европейского союза прежде всего заинтересованы в полноценном прекращении огня как минимум на 30 дней.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия подтверждает готовность к прямым переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

