ВС России нанесли групповой удар по ракетным заводам Украины
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что целью были предприятия, производящие ракеты и комплектующие к ним, а также боеприпасы и взрывчатые вещества.
Уточняется, что для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заключили в российском военном ведомстве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетный удар российской армии по объектам в Киеве и Харькове нельзя рассматривать как ответные действия на последний обстрел ВСУ Донецка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru