ВС России нанесли групповой удар по ракетным заводам Украины

В сообщении говорится, что целью были предприятия, производящие ракеты и комплектующие к ним, а также боеприпасы и взрывчатые вещества.

Уточняется, что для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - заключили в российском военном ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетный удар российской армии по объектам в Киеве и Харькове нельзя рассматривать как ответные действия на последний обстрел ВСУ Донецка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

