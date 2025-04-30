По делу о вымогательстве в Шереметьево арестованы еще девять человек
Басманный суд Москвы принял решение об аресте еще девяти обвиняемых по делу о хищениях и вымогательствах в отношении участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Как уточнили в инстанции, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее по тому же делу суд арестовал шестерых предполагаемых участников преступной группы, включая ее организатора Алексея Кабочкина.
По версии следствия, задержанные входили в состав сообщества, которое действовало на территории международного аэропорта Шереметьево. Их подозревают в кражах, вымогательствах и мошенничестве в особо крупном размере в отношении военнослужащих, возвращавшихся из зоны СВО.
Следственные органы считают, что преступная схема была направлена на получение незаконной прибыли за счет уязвимого положения прибывающих, передает «Радиоточка НСН».
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