По делу о вымогательстве в Шереметьево арестованы еще девять человек

Басманный суд Москвы принял решение об аресте еще девяти обвиняемых по делу о хищениях и вымогательствах в отношении участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнили в инстанции, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее по тому же делу суд арестовал шестерых предполагаемых участников преступной группы, включая ее организатора Алексея Кабочкина.