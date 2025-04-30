Кремль намерен продлить меру по продаже валютной выручки экспортерами

Власти планируют сохранить механизм обязательной продажи экспортной валютной выручки, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решение о продлении действия указа будет принято, несмотря на то что необходимость в этом инструменте в настоящее время оценивается как невысокая.

Речь идет о президентском указе, подписанном в октябре 2023 года после роста курса доллара выше 100 рублей. Документ был направлен на стабилизацию валютного курса и укрепление финансового рынка страны. Хотя сам указ не публиковался, конкретные параметры регулирования были закреплены в постановлении правительства.