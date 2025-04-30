Кремль намерен продлить меру по продаже валютной выручки экспортерами

Власти планируют сохранить механизм обязательной продажи экспортной валютной выручки, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решение о продлении действия указа будет принято, несмотря на то что необходимость в этом инструменте в настоящее время оценивается как невысокая.

Речь идет о президентском указе, подписанном в октябре 2023 года после роста курса доллара выше 100 рублей. Документ был направлен на стабилизацию валютного курса и укрепление финансового рынка страны. Хотя сам указ не публиковался, конкретные параметры регулирования были закреплены в постановлении правительства.

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Согласно этим правилам, 43 группы компаний из ключевых экспортно-ориентированных отраслей — включая топливно-энергетический сектор, металлургию, химию, лесную промышленность и зерновой комплекс — обязаны зачислять в российские банки не менее 80% валютной выручки и продавать на рынке 90% от этой суммы, но не менее 50% по каждому контракту.

Первоначально механизм был введен сроком на полгода, затем в апреле 2024 года его действие продлили до конца апреля 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВалютаКремльДмитрий Песков

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