Кремль намерен продлить меру по продаже валютной выручки экспортерами
Власти планируют сохранить механизм обязательной продажи экспортной валютной выручки, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, решение о продлении действия указа будет принято, несмотря на то что необходимость в этом инструменте в настоящее время оценивается как невысокая.
Речь идет о президентском указе, подписанном в октябре 2023 года после роста курса доллара выше 100 рублей. Документ был направлен на стабилизацию валютного курса и укрепление финансового рынка страны. Хотя сам указ не публиковался, конкретные параметры регулирования были закреплены в постановлении правительства.
Согласно этим правилам, 43 группы компаний из ключевых экспортно-ориентированных отраслей — включая топливно-энергетический сектор, металлургию, химию, лесную промышленность и зерновой комплекс — обязаны зачислять в российские банки не менее 80% валютной выручки и продавать на рынке 90% от этой суммы, но не менее 50% по каждому контракту.
Первоначально механизм был введен сроком на полгода, затем в апреле 2024 года его действие продлили до конца апреля 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бизнесмен из Ульяновска умер от малярии после поездки в Занзибар
- Минэкономразвития повысило прогноз роста платы за ЖКУ с 2026 года
- Кремль намерен продлить меру по продаже валютной выручки экспортерами
- PepsiCo предупредила о перебоях с поставками чипсов Lay's
- Путин показал в новом фильме детали своей кремлевской резиденции
- По делу о вымогательстве в Шереметьево арестованы еще девять человек
- Врач Шуров объяснил, как избежать заражения «мышиной лихорадкой» на даче
- Карлсон допустил причастность Украины к покушениям на Трампа
- Гуцул обвинила молдавские СМИ в предвзятом освещении судебного разбирательства
- Женщина родила мальчика в метро на станции «Чистые пруды» в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru