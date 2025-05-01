Издание пишет, что Киев не сможет достичь своих целей в конфликте и в какой-то момент ему придется смириться с территориальными потерями, чтобы избежать дальнейшего ущерба.

Западным политикам следует признать, что мир будет возможен только тогда, когда будут выполнены условия Кремля, отмечается в статье.

Ранее стало известно, что США готовы частично согласиться на территориальные требования Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

