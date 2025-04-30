Путин показал в новом фильме детали своей кремлевской резиденции

Президент России Владимир Путин рассказал о быте в своей кремлевской резиденции, впервые раскрыв некоторые детали внутренней обстановки. Фрагменты интервью вошли в документальный фильм о главе государства, премьера которого состоится 4 мая на телеканале «Россия 1».

По словам президента, в последние три года он преимущественно ночует в Кремле. В числе помещений, которые он использует, Путин назвал библиотеку, две спальни и небольшую домовую церковь.

Путин поблагодарил россиян за доверие в новом документальном фильме

На кадрах, опубликованных в анонсе фильма, также можно увидеть портрет императора Александра III и белый рояль, стоящий в одной из комнат. Президент отметил, что почти не играет на инструменте.

Рабочая резиденция российского лидера располагается в здании Сената на территории Московского Кремля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ФильмВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры