Минобороны: Российские войска уничтожили еще один танк Leopard

Российские военные уничтожили на донецком направлении десять танков, среди которых один Leopard 2А5, за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны.

ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удар по центрам принятия решений на Украине

Также в ведомстве заявили, что на данном направлении за отчетный период ВСУ лишились боевой машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», двух боевых машин пехоты, шести боевых бронированных машин и до 320 бойцов.

Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Купянском направлении семь РСЗО «Ольха» и «Vampire» производства Чехии.

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