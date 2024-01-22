Минобороны: Российские войска уничтожили еще один танк Leopard
22 января 202414:35
Российские военные уничтожили на донецком направлении десять танков, среди которых один Leopard 2А5, за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны.
Также в ведомстве заявили, что на данном направлении за отчетный период ВСУ лишились боевой машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», двух боевых машин пехоты, шести боевых бронированных машин и до 320 бойцов.
Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Купянском направлении семь РСЗО «Ольха» и «Vampire» производства Чехии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru