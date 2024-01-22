Минобороны: Российские войска уничтожили еще один танк Leopard

Также в ведомстве заявили, что на данном направлении за отчетный период ВСУ лишились боевой машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», двух боевых машин пехоты, шести боевых бронированных машин и до 320 бойцов.

Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Купянском направлении семь РСЗО «Ольха» и «Vampire» производства Чехии.

