Бизнесмен из Ульяновска умер от малярии после поездки в Занзибар

Директор одного из автоцентров Ульяновска Владислав Ларионов скончался от малярии после туристической поездки в Занзибар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников со стороны супруги Ларионова.

По словам брата жены погибшего, в конце февраля пара вернулась с отдыха, после чего мужчина почувствовал недомогание. Первоначально симптомы приняли за грипп, и медики оказывали соответствующую помощь.

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Однако состояние быстро ухудшилось, и Ларионова срочно госпитализировали, где уже в реанимации был поставлен диагноз «малярия». Он провел около месяца на аппарате ИВЛ и умер в начале апреля.

Собеседник агентства отметил, что перед поездкой супруги не принимали противомалярийные препараты. По его словам, туроператоры не предупреждают туристов о риске заражения малярией в регионе, несмотря на наличие единичных случаев заболевания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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