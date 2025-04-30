Бизнесмен из Ульяновска умер от малярии после поездки в Занзибар

Директор одного из автоцентров Ульяновска Владислав Ларионов скончался от малярии после туристической поездки в Занзибар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников со стороны супруги Ларионова.

По словам брата жены погибшего, в конце февраля пара вернулась с отдыха, после чего мужчина почувствовал недомогание. Первоначально симптомы приняли за грипп, и медики оказывали соответствующую помощь.