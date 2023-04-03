Минобороны: Российская армия уничтожила порядка 75 украинских бойцов на Купянском направлении
3 апреля 202315:00
Российские войска ликвидировали до 75 военнослужащих ВСУ на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что российские военнослужащие атаковали украинские позиции в районе населенных пунктов Синьковка (Харьковская область) и Артемовка (ЛНР). Российской армии удалось уничтожить до 75 солдат ВСУ, два автомобиля, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.
Ранее подразделения российских войск отразили комбинированный удар РСЗО ВСУ на Южно-Донецком направлении.
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru