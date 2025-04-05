Менеджер: Тело Паши Техника доставят из Таиланда в Москву

По его словам, прощание с артистом и его похороны тоже пройдут в российской столице. Яровный также рассказал, что лично займется вопросом транспортировки тела. При этом менеджер рэпера добавил, что, пока неизвестно, захотят ли близкие музыканта, чтобы прощание проходило публично.

27 марта рэпер попал в одну их больниц Таиланда. 4 апреля состояние Паши Техника резко ухудшилось. Он пережил клиническую смерть, и через несколько часов его отключили от аппарата жизнеобеспечения. 5 апреля в генконсульстве России в Пхукете подтвердили информацию о смерти российского рэпера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».