Военкор назвал условие разрушения любой обороны ВСУ
Увеличение расхода боеприпасов позволит российским силам сломить оборону ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.
«Увеличение расхода боеприпасов, сравнимое с первыми месяцами специальной военной операции, позволит российской армии сломить любую оборону Вооруженных сил Украины (https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/) (ВСУ)», - говорится в сообщении.
Накануне глава российского Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что количество выпускаемых отечественными предприятиями высокоточных боеприпасов для военных нужд страны кратно выросло.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил «Радиоточке НСН», что ВСУ могут начать контрнаступление с трех-четырех направлений, но пока они сами не в курсе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru