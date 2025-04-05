Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях

Получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от участия в ближайших спортивных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), говорится в заявлении Федерации гимнастики России (ФГР).

Cинхронистка Светлана Ромашина получила нейтральный статус

В качестве причины отказана называются многочисленные необоснованные отказы спецкомитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам.

По словам главы ФГР Олега Белозерова, федерация уважает и разделяет позицию российских спортсменов.

В свою очередь министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев заявил, что Минспорт относится с уважением к решению российских спортсменов отказаться от участия в турнирах FIG.

Ранее три российских велосипедиста получили нейтральный статус. Соответствующее решение принял Международный союз велосипедистов (UCI), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба "Кинопоиска"
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