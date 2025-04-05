Российские гимнасты отказались участвовать в международных соревнованиях
Получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от участия в ближайших спортивных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), говорится в заявлении Федерации гимнастики России (ФГР).
В качестве причины отказана называются многочисленные необоснованные отказы спецкомитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам.
По словам главы ФГР Олега Белозерова, федерация уважает и разделяет позицию российских спортсменов.
В свою очередь министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев заявил, что Минспорт относится с уважением к решению российских спортсменов отказаться от участия в турнирах FIG.
Ранее три российских велосипедиста получили нейтральный статус. Соответствующее решение принял Международный союз велосипедистов (UCI), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru