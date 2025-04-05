Пользователи пожаловались на сбой в работе приложений трех банков и СБП
Клиенты Альфа-Банка, Т-Банка, ВТБ, а также Системы быстрых платежей (СБП) пожаловались на сбой в работе мобильных приложений. Об этом свидетельствуют данные «Downdetector».
Отмечается, что пользователи не могут загрузить информацию через приложения и оплатить товары на кассах, так как платежи отклоняются. В настоящий момент причины сбоев выясняются. В «Сбой.рф» объявили, по состоянию на 11:30 часов по московскому времени поступило свыше 4 тысяч 220 жалоб.
По данным источника, клиенты Альфа-Банка отправили наибольшее количество жалоб в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областях. При этом приложение Т-Банка в основном не работает у пользователей в Волгоградской, Ивановской, Калужской, Новосибирской областях и в Санкт-Петербурге. Согласно информации системы, сервисы ВТБ частично не функционируют также в Санкт-Петербурге, Крыму, в Смоленской и Нижегородской областях, в Забайкальском крае.
В конце марта в работе СБП уже происходил сбой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru