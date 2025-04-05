Пользователи пожаловались на сбой в работе приложений трех банков и СБП

Клиенты Альфа-Банка, Т-Банка, ВТБ, а также Системы быстрых платежей (СБП) пожаловались на сбой в работе мобильных приложений. Об этом свидетельствуют данные «Downdetector».

Отмечается, что пользователи не могут загрузить информацию через приложения и оплатить товары на кассах, так как платежи отклоняются. В настоящий момент причины сбоев выясняются. В «Сбой.рф» объявили, по состоянию на 11:30 часов по московскому времени поступило свыше 4 тысяч 220 жалоб.