Войска РФ отразили комбинированный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении
Подразделения российских войск отразили комбинированный удар РСЗО Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«Отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч»», – приводит его слова РИА Новости.
Уточняется, что цели отработаны расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук».
Также с помощью работы зенитных установок сбиты два беспилотника «Валькирия», две «Фурии», из стрелкового ружья ликвидирован беспилотник «Лелека» - на Запорожском направлении, отмечает RT.
Кроме того, сообщается об уничтожении пяти украинских диверсионно-разведывательных групп за минувшие сутки на Купянском направлении войсками группировки «Запад».
Ранее официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки российские истребители в ДНР сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВС Украины.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+9 946 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 284 / сут.
- Боррель: председательство России в Совбезе ООН подходит для Дня дурака
- Американские пилоты F-35 пожаловались на обманный маневр ЗРК С-300 на границе России
- Войска РФ отразили комбинированный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении
- Военкор назвал условие разрушения любой обороны ВСУ
- «Зенит» обыграл «Урал» в матче РПЛ
- СМИ: Китай черпает опыт из конфликта России и Украины на случай эскалации вокруг Тайваня
- СМИ: пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе
- Более 15,5 млн просмотров набрал новый выпуск шоу ЧБД за 10 часов
- Митрополиту Павлу назначали домашний арест на два месяца и запретили общаться с верующими
- «Все беснуются в Великий пост»: Захарова осудила обстановку в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru