Войска РФ отразили комбинированный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении

«Отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч»», – приводит его слова РИА Новости.

Уточняется, что цели отработаны расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук».

Также с помощью работы зенитных установок сбиты два беспилотника «Валькирия», две «Фурии», из стрелкового ружья ликвидирован беспилотник «Лелека» - на Запорожском направлении, отмечает RT.

Кроме того, сообщается об уничтожении пяти украинских диверсионно-разведывательных групп за минувшие сутки на Купянском направлении войсками группировки «Запад».

Ранее официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки российские истребители в ДНР сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВС Украины.



