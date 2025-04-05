В Абакане четыре человека пострадали из-за урагана
В Абакане из-за штормового ветра пострадали четыре человека, сообщил губернатор Валентин Коновалов.
Он отметил, что в ряде муниципалитетов также нарушено электроснабжение. Для восстановления задействованы бригады энергетиков.
Отмечается, что в Черногорске, Абакане и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов и социальных объектов, произошло падение деревьев и повреждение автомобилей.
Ранее глава Хакасии сообщил, что в республике бушует шквалистый ветер до 30 м/с.
Также в регионе введен режим ЧС - на фоне сильного ветра обострилась ситуация с природными пожарами. На территории Хакасии зафиксированы около 43 возгораний, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru