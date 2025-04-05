Во Франции ввели чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгунья
Французские власти объявили о введении экстренных мер в связи с масштабной вспышкой лихорадки чикунгунья на заморской территории Реюньон, сообщил портал Reunion la 1ere.
Число заболевших лихорадкой чикунгунья с начала эпидемии в августе 2024 года превысило 20 тысяч человек, скончались два пожилых пациента в возрасте 86 и 96 лет.
На острове в Индийском океане заработал так называемый «Белый план» – система экстренного реагирования в здравоохранении. Власти начали кампанию по вакцинации населения, на остров уже доставили 40 тысяч доз вакцины. По данным местных СМИ, первые случаи заболевания появились и на соседнем острове Майотта.
Чикунгунья передается через укусы комаров. Заболевшие страдают от высокой температуры и болей в суставах. Кроме того, пациенты жалуются на сыпь и мышечные спазмы. В ряде случаев возможны осложнения, включая летальный исход. Эффективного метода лечения на сегодняшний день не разработано.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ряд свойственных для России инфекций, в том числе туляремия, японский энцефалит и лихорадка Западного Нила, могут передаваться человеку посредством укуса комара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru