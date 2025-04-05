Во Франции ввели чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгунья

Число заболевших лихорадкой чикунгунья с начала эпидемии в августе 2024 года превысило 20 тысяч человек, скончались два пожилых пациента в возрасте 86 и 96 лет.

На острове в Индийском океане заработал так называемый «Белый план» – система экстренного реагирования в здравоохранении. Власти начали кампанию по вакцинации населения, на остров уже доставили 40 тысяч доз вакцины. По данным местных СМИ, первые случаи заболевания появились и на соседнем острове Майотта.



Чикунгунья передается через укусы комаров. Заболевшие страдают от высокой температуры и болей в суставах. Кроме того, пациенты жалуются на сыпь и мышечные спазмы. В ряде случаев возможны осложнения, включая летальный исход. Эффективного метода лечения на сегодняшний день не разработано.



Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ряд свойственных для России инфекций, в том числе туляремия, японский энцефалит и лихорадка Западного Нила, могут передаваться человеку посредством укуса комара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».