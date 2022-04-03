Министр финансов прогнозирует рост бедности в Германии из-за ситуации на Украине

Ситуация на Украине вызовет рост бедности в Германии, считает министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

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«(События – прим. НСН) на Украине сделают нас всех беднее, например, из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей. Даже государство не сможет остановить это снижение уровня благосостояния. Но можно смягчить самые сильные шоки, именно это мы и делаем», - приводит слова Линднера РИА Новости.

Германия намерена поддержать нуждающихся граждан и предприятия, деятельность которых оказалась под угрозой. При этом глава министерства финансов заявил об ограниченности средств и предупредил, что меры поддержки будут временными.

«В долгосрочной перспективе нужно заложить новые основы для благополучия», - сказал Линднер.

Также Линдер отметил, что «серьезно обеспокоен экономическим развитием» в связи с темпами инфляции, которые в марте достигли 7,3%. По словам Линднера, в связи с замедлением роста экономики и повышением цен правительство предпринимает все меры, чтобы не допустить стагфляции, сообщает РИА Новости.

Ранее спрос на продукты в Германии, по данным статуправления ФРГ, резко вырос сразу после начала спецоперации российских Вооруженных сил на Украине. Стоимость растительного масла и муки в магазинах Германии выросла в два – три раза за последнее время, сообщает «Интерфакс».

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ФОТО: pixabay.com
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