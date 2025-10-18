СМИ: Актер Виктор Сухоруков попал в больницу из-за опухоли
Актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали в Москве в связи с подозрением на возникновение у него онкологии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Известно, что на протяжении последних шести месяцев у 73-летнего артиста участились носовые кровотечения, и он несколько недель жаловался на слабость и ухудшение слуха.
По данным источника, медики осмотрели актера и обнаружили у него опухоль в носовой полости и придаточных пазухах. Сухоруков был тут же прооперирован. Отмечается, что новообразование оказалось доброкачественным.
Канал писал, что Сухоруков смог отправиться домой уже через три дня после хирургического вмешательства. Сообщается, что в ближайшее время ему нельзя заниматься физической активностью, летать на самолете и посещать баню. При этом сам артист в разговоре с изданием «Звезда» заявил, что в настоящий момент едет в поезде в ДК Ленсовета на спектакль в Санкт-Петербурге.
«Еду на "Сапсане", играть спектакль... Если бы не было все отлично со здоровьем, куда бы я мог ехать?» - сказал Сухоруков.
В начале октября звезду фильмов «Брат» и «Брат-2» экстренно госпитализировали после жалоб на боль и першение в груди. Тогда врачи заподозрили у Сухорукова инфаркт, так как весной этого года у него диагностировали тяжелый атеросклероз коронарных артерий.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что заслуженную артистку России, актрису Наталью Варлей госпитализировали в одну из московских клиник из-за болей в кисти.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МВД раскрыли схему мошенничества через объявления в Сети
- СМИ: Актер Виктор Сухоруков попал в больницу из-за опухоли
- РАН: На Земле ожидаются магнитные бури
- В Татарстане по делу о покушении на жену предпринимателя Шевырева задержали двоих бизнесменов
- СМИ: В Китае Си Цзиньпин снял с должностей девять высокопоставленных военных
- В Стерлитамаке при взрыве на заводе «Авангард» погибли 3 человека
- СМИ: Ирину Аллегрову обвинили в краже песни
- После атаки БПЛА в Ульяновской области загорелась подстанция
- Киска, Новый Опель, Терпишка: В РФ раскрыли самые смешные названия деревень и сел
- Хабиров опроверг сообщения о взрыве на заводе в Стерлитамаке из-за БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru