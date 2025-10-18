СМИ: Актер Виктор Сухоруков попал в больницу из-за опухоли

Актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали в Москве в связи с подозрением на возникновение у него онкологии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Известно, что на протяжении последних шести месяцев у 73-летнего артиста участились носовые кровотечения, и он несколько недель жаловался на слабость и ухудшение слуха.

По данным источника, медики осмотрели актера и обнаружили у него опухоль в носовой полости и придаточных пазухах. Сухоруков был тут же прооперирован. Отмечается, что новообразование оказалось доброкачественным.

Канал писал, что Сухоруков смог отправиться домой уже через три дня после хирургического вмешательства. Сообщается, что в ближайшее время ему нельзя заниматься физической активностью, летать на самолете и посещать баню. При этом сам артист в разговоре с изданием «Звезда» заявил, что в настоящий момент едет в поезде в ДК Ленсовета на спектакль в Санкт-Петербурге.