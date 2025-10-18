Умер публицист Сергей Кара-Мурза

Ушел из жизни советский и российский социолог, ученый, публицист Сергей Кара-Мурза. Об этом в своем Telegram-канале написал философ Рустем Фахитов.

Социологу было 86 лет.

Сергей Кара-Мурза получил известность в публицистике благодаря публикациям в газетах «Правда», «Завтра» и «Советская Россия». В 60-е и 70-е годы прошлого века ученого командировали для работы на Кубе.

Публицист написал 50 статей по химии, истории и методологии науки. Среди его работ в том числе «Основы науковедения» и «Технология научных исследований».

В 1992 году он стал сотрудником Аналитического центра РАН по проблемам социально-экономического и научно-технического развития, в 2005-м — начальником сектора общих проблем устойчивого развития Российского исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

