В Германии ввели ограничения на продажу муки и растительного масла

Стоимость растительного масла и муки в магазинах Германии выросла в два – три раза за последнее время, сообщает «Интерфакс». Как заявили в статуправлении ФРГ, спрос на продукты резко вырос сразу после начала спецоперации российских Вооруженных сил на Украине.

Немцы буквально сметают с полок магазинов и супермаркетов муку и бутылки с растительным маслом, опасаясь, что события, происходящие на Украине, могут вызвать перебой с их поставками.