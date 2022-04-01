В Германии ввели ограничения на продажу муки и растительного масла

Стоимость растительного масла и муки в магазинах Германии выросла в два – три раза за последнее время, сообщает «Интерфакс». Как заявили в статуправлении ФРГ, спрос на продукты резко вырос сразу после начала спецоперации российских Вооруженных сил на Украине.

Немцы буквально сметают с полок магазинов и супермаркетов муку и бутылки с растительным маслом, опасаясь, что события, происходящие на Украине, могут вызвать перебой с их поставками.

В России ограничат экспорт подсолнечного масла

Многие торговые сети Германии вынуждены были ограничить продажу этих продуктов.

Россия и Украина - это крупнейшие мировые поставщики пшеницы, подсолнечного масла и ряда других сельскохозяйственных культур. На долю двух стран приходится более 70% мирового экспорта подсолнечного масла.

Ранее в МИД РФ заявили, что санкции против России негативно влияют на жизнь европейцев.

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ФОТО: pixabay.com
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