Немецкой промышленности предрекли крах при введении эмбарго на газ из России
Запрет на энергоресурсы из России может поставить в безвыходное положение промышленную отрасль Германии. Об этом заявил президент Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF.
«Мы говорим [при таком сценарии] о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — подчеркнул глава BDI.
Ранее гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявлял, что эмбарго на поставки российских энергоносителей может привести ФРГ к самому серьезному кризису с 1945 года.
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