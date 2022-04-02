Немецкой промышленности предрекли крах при введении эмбарго на газ из России

«Мы говорим [при таком сценарии] о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — подчеркнул глава BDI.

Ранее гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявлял, что эмбарго на поставки российских энергоносителей может привести ФРГ к самому серьезному кризису с 1945 года.

