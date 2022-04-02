Немецкой промышленности предрекли крах при введении эмбарго на газ из России

Запрет на энергоресурсы из России может поставить в безвыходное положение промышленную отрасль Германии. Об этом заявил президент Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в эфире телеканала ZDF.

Представитель Эрдогана: Европа будет зависеть от российского газа ближайшие 10 лет

«Мы говорим [при таком сценарии] о крахе нашей промышленности, которая спасла нас во время пандемии коронавируса», — подчеркнул глава BDI.

Ранее гендиректор крупнейшего в мире химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявлял, что эмбарго на поставки российских энергоносителей может привести ФРГ к самому серьезному кризису с 1945 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазПромышленностьГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры