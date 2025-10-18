Певец Агутин сравнил ИИ в творчестве с консервированными продуктами

Искусственный интеллект (ИИ) не угрожает искусству, а помогает его сохранению, но это можно сравнить с употреблением консервированных продуктов, которые уступают свежим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заслуженного артиста России, певца Леонида Агутина.

Он напомнил, что замороженные продукты хранятся «не так долго, как хотелось бы».

«Приходят технологии, появляется консервирование. Вы их можете дольше сохранить, но вы едите консервы. То есть, это и хорошо, и плохо», - заметил артист.