Певец Агутин сравнил ИИ в творчестве с консервированными продуктами
Искусственный интеллект (ИИ) не угрожает искусству, а помогает его сохранению, но это можно сравнить с употреблением консервированных продуктов, которые уступают свежим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заслуженного артиста России, певца Леонида Агутина.
Он напомнил, что замороженные продукты хранятся «не так долго, как хотелось бы».
«Приходят технологии, появляется консервирование. Вы их можете дольше сохранить, но вы едите консервы. То есть, это и хорошо, и плохо», - заметил артист.
При этом Агутин подчеркнул, что в настоящее время инструменты обработки голоса облегчают задачу и певцам, которые, по его словам, «не попадают в ноты», и опытным артистам. Между тем, исполнитель также добавил, что музыканты больше не будут записывать композиции на аналоговые носители, так как «это уже никому не нужно».
Ранее лидер рок-группы «The Hatters» Юрий Музыченко признался спецкору НСН, что музыканты коллектива пробовали создавать музыку с помощью ИИ и очень обрадовались, когда тот потерпел фиаско.
