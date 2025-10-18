Четыре вспышки класса М произошли на Солнце
Солнечная активность достигла высокого уровня: за прошедшую ночь и утренние часы зарегистрировано четыре мощных вспышки класса М, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Первая вспышка (M1.0) длилась с 3:23 до 3:39 по московскому времени. Последняя зафиксированная вспышка (M1.32) — с 9:50 до 10:04 по московскому времени.
Специалисты отмечают, что текущая активность Солнца характеризуется как повышенная. По их прогнозам, в ближайшие часы на Земле ожидаются магнитные бури. Несмотря на интенсивную вспышечную активность, для нашей планеты угрозы не существует. Учёные оценивают ситуацию как стабильную и не вызывающую опасений.
Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин заявил НСН, что во время магнитной бури лучше уменьшить активность.
