Четыре вспышки класса М произошли на Солнце

Первая вспышка (M1.0) длилась с 3:23 до 3:39 по московскому времени. Последняя зафиксированная вспышка (M1.32) — с 9:50 до 10:04 по московскому времени.

Специалисты отмечают, что текущая активность Солнца характеризуется как повышенная. По их прогнозам, в ближайшие часы на Земле ожидаются магнитные бури. Несмотря на интенсивную вспышечную активность, для нашей планеты угрозы не существует. Учёные оценивают ситуацию как стабильную и не вызывающую опасений.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин заявил НСН, что во время магнитной бури лучше уменьшить активность.

