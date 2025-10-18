В МВД раскрыли схему мошенничества через объявления в Сети
Для авторизации на сайте «Госуслуг» аферисты крадут данные через фальшивые объявления в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей в МДВ России.
Отмечается, что через объявления жертвы мошенников переходят на фишинговые сайты, где им предлагают ввести данные от личного кабинета на «Госуслугах» для получения компенсаций, субсидий, выплат, льгот и прочих услуг.
В связи с этим в МВД посоветовали не пользоваться непроверенными ссылками, чтобы сберечь личные данные.
Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с самозапретом на кредиты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
