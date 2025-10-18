Минобороны: ВС РФ освободили Плещеевку в ДНР

По данным источника, в операции по освобождению приняли участие подразделения «Южной» группировки войск. До этого в ведомстве рассказали, что ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее в МО сообщили, что российские силы ПВО за ночь 18 октября ликвидировали 41 беспилотник ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».