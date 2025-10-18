В Татарстане по делу о покушении на жену предпринимателя Шевырева задержали двоих бизнесменов

При этом в Казане суд уже арестовал одного из подозреваемых в покушении на Шевыреву. По данным Telegram-канала «Mash Iptash», подозреваемым оказался Бурихоне Хамидов, который неофициально работал в компании мужа пострадавшей. Следствие полагает, что он помог выследить женщину, после чего его подельник напал на нее с ножом. Хамидова арестовали до 14 декабря, однако соучастник преступления находится в розыске.

«Baza» сообщила, что еще до задержания сам Иван в разговоре с изданием выражал обеспокоенность состоянием жены и в силу тяжелой стрессовой ситуации отказался от комментариев.

14 октября на парковке возле гимназии на улице Восстания в Казане на Ирину Шевыреву, когда она проводила ребенка до школы, напал мужчина с ножом и несколько раз ударил ее. После этого злоумышленник скрылся на велосипеде. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».