РАН: На Земле ожидаются магнитные бури
В субботу 18 октября на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным источника, они могут начаться в течение ближайших часов. Отмечается, что вспышечная активность — повышенная, но без рисков для Земли.
В лаборатории заявили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была слабо возмущенной, а вспышечная активность — повышенной.
Ранее в ИКИ РАН сообщили, что ночью на Солнце зафиксировали две сильные вспышки класса М, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РАН: На Земле ожидаются магнитные бури
- В Татарстане по делу о покушении на жену предпринимателя Шевырева задержали двоих бизнесменов
- СМИ: В Китае Си Цзиньпин снял с должностей девять высокопоставленных военных
- В Стерлитамаке при взрыве на заводе «Авангард» погибли 3 человека
- СМИ: Ирину Аллегрову обвинили в краже песни
- После атаки БПЛА в Ульяновской области загорелась подстанция
- Киска, Новый Опель, Терпишка: В РФ раскрыли самые смешные названия деревень и сел
- Хабиров опроверг сообщения о взрыве на заводе в Стерлитамаке из-за БПЛА
- «Tomahawk — к эскалации»: В Вашингтоне прошла встреча Трампа и Зеленского
- СМИ: США изучают возможность отмены пошлин на товары, не производящиеся в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru