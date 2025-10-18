РАН: На Земле ожидаются магнитные бури

В субботу 18 октября на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученый объяснил, почему вспышки на Солнце не всегда вызывают магнитные бури

По данным источника, они могут начаться в течение ближайших часов. Отмечается, что вспышечная активность — повышенная, но без рисков для Земли.

В лаборатории заявили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была слабо возмущенной, а вспышечная активность — повышенной.

Ранее в ИКИ РАН сообщили, что ночью на Солнце зафиксировали две сильные вспышки класса М, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Магнитная БуряРАНКосмосСолнцеЗемля

Горячие новости

Все новости

партнеры