РАН: На Земле ожидаются магнитные бури

По данным источника, они могут начаться в течение ближайших часов. Отмечается, что вспышечная активность — повышенная, но без рисков для Земли.

В лаборатории заявили, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка была слабо возмущенной, а вспышечная активность — повышенной.

Ранее в ИКИ РАН сообщили, что ночью на Солнце зафиксировали две сильные вспышки класса М, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».