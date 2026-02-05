СМИ: Эпштейн хотел купить немецкий банк для обхода финнадзора в США

Из документов следует, что Эпштейн обсуждал сделку совместно с высокопоставленными сотрудниками JP Morgan. Он был готов заплатить до 1,5 миллиарда долларов и рассматривал Люксембург в качестве места размещения головного офиса, поскольку у Sal. Oppenheim уже было представительство в этой стране. Для придания проекту более респектабельного имиджа финансист, как утверждается, планировал привлечь известных консультантов, в том числе бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, покинувшего пост в 2007 году.

Однако в августе 2009 года представитель Sal. Oppenheim сообщил одному из знакомых Эпштейна, что банк ведет переговоры с другим покупателем, а вероятность принятия его предложения оценивается менее чем в 20%. В результате сделка не состоялась, и в октябре того же года Deutsche Bank объявил о покупке Sal. Oppenheim за 1,3 миллиарда евро. На тот момент Sal. Oppenheim являлся крупнейшим частным банком Европы и в период мирового финансового кризиса находился в тяжелом экономическом положении, передает «Радиоточка НСН».

