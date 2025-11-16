МИД Турции: Конфликт вокруг Украины находится в ближайшей точке для завершения
Российско-украинское противостояние приблизилось к критической точке, за которой может последовать его прекращение, заявил телеканалу A Haber министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По его словам, условия для заключения перемирия уже «созрели». Отвечая на вопрос о вероятности проведения мирных переговоров в Турции, дипломат заявил: «Сейчас мы в это верим. Убеждён, что время для мира пришло».
Для продвижения в урегулировании, по словам главы ведомства, необходимы конкретные шаги и переговоры. Турция, как отметил Фидан, уже обладает рядом предложений по этому вопросу, в реализации которых он уверен.
Ранее в Кремле заявили, что Украине рано или поздно придется вести переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
