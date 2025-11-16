В Германии раскритиковали продажу «Северного потока — 2» инвестору из США
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Конте в интервью РБК раскритиковал возможную продажу газопровода «Северный поток – 2» американскому инвестору Стивену Линчу.
Он назвал эту идею безумием. «Это полное безумие и признак иррациональной политики. Таким образом, Европа, и в частности Германия, подвергается разграблению лишь из-за навязчивой идеи разорвать сотрудничество с Россией», — указал парламентарий. По его словам, несмотря на официальный отказ от российских энергоресурсов, Берлин продолжает их закупать через посредников, существенно переплачивая. Конте уверен, что Германия и Россия могли бы без проблем восстановить проект, но власти ФРГ предпочитают «пригласить иностранца», не желая действовать самостоятельно.
Ранее обвиняемый в подрыве «Северных потоков» объявил голодовку в тюрьме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
