Он назвал эту идею безумием. «Это полное безумие и признак иррациональной политики. Таким образом, Европа, и в частности Германия, подвергается разграблению лишь из-за навязчивой идеи разорвать сотрудничество с Россией», — указал парламентарий. По его словам, несмотря на официальный отказ от российских энергоресурсов, Берлин продолжает их закупать через посредников, существенно переплачивая. Конте уверен, что Германия и Россия могли бы без проблем восстановить проект, но власти ФРГ предпочитают «пригласить иностранца», не желая действовать самостоятельно.

Ранее обвиняемый в подрыве «Северных потоков» объявил голодовку в тюрьме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

