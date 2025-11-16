В США не исключили изменения курса из-за скандала в Киеве
Бывший советник действующего президента США Дональда Трампа высказал мнение, что коррупционный скандал на Украине ставит под вопрос дальнейшую политику Вашингтона в отношении Киева, сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас важно понять, заставит ли этот инцидент Вашингтон кардинально пересмотреть свой курс или просто американские власти отнесутся к нему как к рядовому событию. «Увидев недавние отставки украинских министров, невольно задаёшься вопросом: приведёт ли этот скандал к серьёзным изменениям в политике или в США на это просто пожалеют плечами, решив, что это "обычный день в мировой политике"», — заявил политик.
Ранее стало известно, что коррупционное дело в энергетике ударило по поддержке Зеленского в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
