Российский гитарист Мирошниченко стал финалистом конкурса USASC

Ранее, в 2013 году, Мирошниченко уже становился первым и единственным русским победителем USASC с авторской композицией Desperation. В 2024 году он повторил успех совместно с джазовым гитаристом, шестикратным номинантом на премию «Грэмми» Майком Стерном с переработкой хита Стаса Намина Africa.

Призовой фонд USASC составляет около 70 тысяч долларов. В состав жюри входят ведущие деятели музыкальной индустрии, в том числе издатели и продюсеры крупных лейблов. Финалистов 2025 года объявили 15 ноября в США.

Ранее Мирошниченко заявил НСН, что альбом Антонио Вергара «Vergara Street», в создании которого он принимал участие, имеет высокие шансы завоевать номинацию «Грэмми», а вот созданному также совместно с Мирошниченко англоязычному синглу «Snowlight» будет трудно соревноваться в поп-категории.

