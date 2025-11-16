СМИ: Мерца из-за потери терпения гражданами может ждать скорая отставка
Правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца демонстрирует неспособность справиться с ключевыми вызовами, стоящими перед Германией, сообщает Bloomberg.
Нарастающее недовольство немцев может привести к тому, что кабинет Мерца повторит судьбу предыдущего правительства Олафа Шольца, не проработавшего до конца своего срока. В публикации канцлера характеризуют как «спотыкающегося». Агентство указывает, что решающим для правительства станет 2026 год.
В январе в силу вступят новые экономические инициативы кабинета, и чиновники возлагают надежды на то, что их эффект почувствуют как бизнес, так и население. Кроме того, предстоящие выборы в пяти федеральных землях станут важным срезом общественных настроений и показателем успешности власти в глазах избирателей.
Ранее Шольц признал, что спор о помощи Украине привел к краху его правительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
