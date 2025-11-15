В Euroclear заявили о готовности судиться из-за российских активов с Евросоюзом

Генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявилав интервью газете Le Monde, что в случае конфискации замороженных российских активов она готова судиться с ЕС, добиваясь блокировки распоряжения Совета ЕС и Еврокомиссии.

СМИ: ЕК может выделить Киеву еще 25 млрд евро за счет средств России

Урбен сочла незаконным изъятие активов, добавив, что юридический отдел Euroclear расширен с «десятка до двухсот сотрудников» с 2022 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Евросоюз в случае конфискации активов России в рамках выдачи Украине «репарационного кредита» могут лишиться более $230 млрд вложений в российскую экономику.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаПолитикаСудДеньгиЕвросоюз

