ВСУ атаковали Волгоград

Волгоград подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, в результате которой в двух районах города — Дзержинском и Тракторозаводском — были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая территория, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.