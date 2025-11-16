ВСУ атаковали Волгоград
Волгоград подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, в результате которой в двух районах города — Дзержинском и Тракторозаводском — были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая территория, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.
По ее данным, в инциденте есть пострадавшие. Надзорное ведомство взяло на контроль вопросы соблюдения прав граждан, получивших ущерб, и организацию оказания им всесторонней помощи.
Ранее из-за атак ВСУ без света остались 44 тысячи жителей Запорожья сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru