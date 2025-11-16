ВСУ атаковали Волгоград

Волгоград подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, в результате которой в двух районах города — Дзержинском и Тракторозаводском — были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая территория, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Генерал Липовой: ПВО сбивает большинство запущенных вглубь России беспилотников

По ее данным, в инциденте есть пострадавшие. Надзорное ведомство взяло на контроль вопросы соблюдения прав граждан, получивших ущерб, и организацию оказания им всесторонней помощи.

Ранее из-за атак ВСУ без света остались 44 тысячи жителей Запорожья сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотникиВолгоград

Горячие новости

Все новости

партнеры