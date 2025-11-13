Песков: Украине рано или поздно придется вести переговоры
Украине рано или поздно придётся вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя отказ Киева от продолжения диалога с Москвой, он отметил, что Россия по-прежнему открыта политико-дипломатического урегулирования конфликта.
«Но за неимением такой возможности... мы продолжаем специальную военную операцию», - заключил представитель Кремля.
Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что российско-украинские переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, поэтому были прекращены, сообщает «Свободная пресса».
