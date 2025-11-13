В Кремле не согласились со словами Рубио о неготовности России к миру

Кремль не согласен с главой Госдепартамента США Марко Рубио, заявившего о том, что Россия якобы не хочет мира на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва готова к мирному урегулированию, а продолжение спецоперации связано с нежеланием Киева договариваться.

«Нам главное... обеспечить свои интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить стоящие перед нами задачи», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Украине рано или поздно придётся вести переговоры, но с гораздо худших позиций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: РИА Новости
