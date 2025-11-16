Пенсию в России могут увеличить в два раза
Россияне могут более чем в два раза увеличить размер своей будущей пенсии, если отложат ее оформление на 10 лет после достижения пенсионного возраста, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.
«При отсрочке в пять лет пенсионные коэффициенты вырастают на 36%, а фиксированная выплата — на 45%. Если же отложить выход на пенсию на десятилетний срок, то общий размер выплаты увеличивается более чем вдвое», — заявила она.
Отмечается, что за 10 лет коэффициенты индексируются в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза, плюс к этому продолжают начисляться пенсионные баллы. Бессараб подчеркнула важное условие: для получения такой прибавки гражданин должен продолжать официальную трудовую деятельность и получать заработную плату.
Ранее Бессараб рассказала об индексации пенсий в России в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пенсию в России могут увеличить в два раза
- СМИ: Мерца из-за потери терпения гражданами может ждать скорая отставка
- МИД Турции: Конфликт вокруг Украины находится в ближайшей точке для завершения
- ВСУ атаковали Волгоград
- Российский гитарист Мирошниченко стал финалистом конкурса USASC
- В Euroclear заявили о готовности судиться из-за российских активов с Евросоюзом
- Заслуженный работник транспорта России Владимир Тасун умер в возрасте 76 лет
- «Ледовый дворец» подал в суд на театр Кадышевой
- Дуров анонсировал новые функции в мессенджере Telegram
- Сборная Россия по футболу проиграла сборной Чили в товарищеском матче
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru