Пенсию в России могут увеличить в два раза

«При отсрочке в пять лет пенсионные коэффициенты вырастают на 36%, а фиксированная выплата — на 45%. Если же отложить выход на пенсию на десятилетний срок, то общий размер выплаты увеличивается более чем вдвое», — заявила она.

Отмечается, что за 10 лет коэффициенты индексируются в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза, плюс к этому продолжают начисляться пенсионные баллы. Бессараб подчеркнула важное условие: для получения такой прибавки гражданин должен продолжать официальную трудовую деятельность и получать заработную плату.

Ранее Бессараб рассказала об индексации пенсий в России в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

