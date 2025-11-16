Пенсию в России могут увеличить в два раза

Россияне могут более чем в два раза увеличить размер своей будущей пенсии, если отложат ее оформление на 10 лет после достижения пенсионного возраста, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

«При отсрочке в пять лет пенсионные коэффициенты вырастают на 36%, а фиксированная выплата — на 45%. Если же отложить выход на пенсию на десятилетний срок, то общий размер выплаты увеличивается более чем вдвое», — заявила она.

Отмечается, что за 10 лет коэффициенты индексируются в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза, плюс к этому продолжают начисляться пенсионные баллы. Бессараб подчеркнула важное условие: для получения такой прибавки гражданин должен продолжать официальную трудовую деятельность и получать заработную плату.

Ранее Бессараб рассказала об индексации пенсий в России в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия

