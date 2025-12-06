Евросоюз останется банкротом после конфликта на Украине и лишится сотен миллиардов евро, а Россия тем самым «поставит на колени» Запад. Об этом написал норвежский эксперт Пол Штейган в статье для издания Steigan.

С 2022 года ЕС выделил на поддержку Киева 177 млрд евро, в том числе 30,6 млрд в текущем году. По завершении конфликта это будет считаться «потерянными инвестициями».

Также эксперт назвал санкции ЕС в отношении России неэффективными. По его словам, даже администрация президента США Дональда Трампа признает такие меры бессмысленными. Экономика России «не только выживает, но и процветает».

Ранее СМИ сообщили, что ЕС придется в любом случае выделить Киеву десятки миллиардов евро, даже после окончания конфликта.

