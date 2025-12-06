СМИ: Россия «поставит на колени» Европу и сделает ее банкротом
Евросоюз останется банкротом после конфликта на Украине и лишится сотен миллиардов евро, а Россия тем самым «поставит на колени» Запад. Об этом написал норвежский эксперт Пол Штейган в статье для издания Steigan.
С 2022 года ЕС выделил на поддержку Киева 177 млрд евро, в том числе 30,6 млрд в текущем году. По завершении конфликта это будет считаться «потерянными инвестициями».
Также эксперт назвал санкции ЕС в отношении России неэффективными. По его словам, даже администрация президента США Дональда Трампа признает такие меры бессмысленными. Экономика России «не только выживает, но и процветает».
Ранее СМИ сообщили, что ЕС придется в любом случае выделить Киеву десятки миллиардов евро, даже после окончания конфликта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россия «поставит на колени» Европу и сделает ее банкротом
- Мирошник заявил, что с 2014 года от атак ВСУ погибли 13 тысяч человек
- На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5
- В Госдуме предупредили об опасных новогодних открытках от мошенников
- РПЦ в США в последнее время приняла рекордное число американцев
- СМИ: Встреча США и Украины не принесла серьезного прорыва
- Роскомнадзор: Оснований для разблокировки Roblox нет
- С начала СВО из-за атак ВСУ пострадали более тысячи детей
- СМИ: В Японии задержали актера Джереми Харриса за контрабанду наркотиков
- В нескольких районах Рязани упали обломки БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru