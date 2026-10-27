Между Dexit и стабильностью: Почему Германия грозит выходом из Евросоюза
Большинство немцев хотят, чтобы Германия осталась в ЕС, заявил НСН Александр Рар, раскрыв, чего на самом деле хочет АдГ от Евросоюза.
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что не просто экономика, а сама политическая идентичность Германии завязана на ЕС, поэтому распад объединения невыгоден стране.
Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель пригрозила инициировать выход Германии из Евросоюза, если объединение не будет реформировано. Как пишет The Telegraph, Вайдель потребовала превратить ЕС в союз суверенных государств, вернув национальным парламентам и правительствам основные полномочия по принятию решений. В противном случае АдГ намерена добиваться Dexit, выхода Германии из ЕС по аналогии с Brexit. Рар объяснил, почему Германии крайне невыгоден распад ЕС.
«Подавляющее большинство немцев — около 70 % — выступают за то, чтобы Германия осталась в ЕС: страна пока выигрывает от участия в союзе, получив гигантские рынки для своей промышленности и бизнеса. Если ЕС развалится, это станет крахом модели Германии, сложившейся после Второй мировой войны, и может привести к усилению национализма — этого опасаются и элиты, и общество. Сейчас в западных странах ЕС нарастает запрос на то, чтобы национальные государства сами принимали ключевые решения, а национальные законы имели приоритет над правилами союза», — сказал собеседник НСН.
Он подчеркнул, цель Вайдель — реформировать Евросоюз, чтобы судьбу Европы решали национальные государства.
«Алис Вайдель верно чувствует политический запрос: правые силы в Европе хотят не ликвидировать ЕС, а реформировать его, чтобы судьбу Европы решали национальные государства. Правые партии выступают против концентрации власти в Европейской комиссии, а левые и "зеленые", напротив, хотят усиления наднациональных структур — вплоть до модели по типу США. Вайдель действительно понимает существующие в Европе тенденции и грамотно их артикулирует», — добавил эксперт.
Ранее Алис Вайдель заявила, что канцлер Фридрих Мерц превращает Германию в мишень для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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