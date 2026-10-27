Между Dexit и стабильностью: Почему Германия грозит выходом из Евросоюза

Большинство немцев хотят, чтобы Германия осталась в ЕС, заявил НСН Александр Рар, раскрыв, чего на самом деле хочет АдГ от Евросоюза.

Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что не просто экономика, а сама политическая идентичность Германии завязана на ЕС, поэтому распад объединения невыгоден стране.

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Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель пригрозила инициировать выход Германии из Евросоюза, если объединение не будет реформировано. Как пишет The Telegraph, Вайдель потребовала превратить ЕС в союз суверенных государств, вернув национальным парламентам и правительствам основные полномочия по принятию решений. В противном случае АдГ намерена добиваться Dexit, выхода Германии из ЕС по аналогии с Brexit. Рар объяснил, почему Германии крайне невыгоден распад ЕС.

«Подавляющее большинство немцев — около 70 % — выступают за то, чтобы Германия осталась в ЕС: страна пока выигрывает от участия в союзе, получив гигантские рынки для своей промышленности и бизнеса. Если ЕС развалится, это станет крахом модели Германии, сложившейся после Второй мировой войны, и может привести к усилению национализма — этого опасаются и элиты, и общество. Сейчас в западных странах ЕС нарастает запрос на то, чтобы национальные государства сами принимали ключевые решения, а национальные законы имели приоритет над правилами союза», — сказал собеседник НСН.
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Он подчеркнул, цель Вайдель — реформировать Евросоюз, чтобы судьбу Европы решали национальные государства.

«Алис Вайдель верно чувствует политический запрос: правые силы в Европе хотят не ликвидировать ЕС, а реформировать его, чтобы судьбу Европы решали национальные государства. Правые партии выступают против концентрации власти в Европейской комиссии, а левые и "зеленые", напротив, хотят усиления наднациональных структур — вплоть до модели по типу США. Вайдель действительно понимает существующие в Европе тенденции и грамотно их артикулирует», — добавил эксперт.

Ранее Алис Вайдель заявила, что канцлер Фридрих Мерц превращает Германию в мишень для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Michael Probst / AP
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